البيت الأبيض: القمة الأمريكية-الكورية الشمالية انتهت "دون اتفاق"

هانوى(رويترز)

قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لم يتوصلا لاتفاق بعد اجتماعات عقداها على مدى يومين لكنهما أجريا محادثات بناءة بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووى واقتصادها.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض فى بيان "لم يتوصلا لاتفاق هذه المرة لكن فريقيهما يتطلعان للاجتماع فى المستقبل".

وأضاف البيان - حسبما ذكرت شبكة "سى أن أن" الأمريكية اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون أجريا اجتماعات "جيدة جدا" و"بناءة" فى العاصمة الفيتنامية هانوى، إلا أنها لم تسفر عن إبرام اتفاق فيما يتعلق بالقضية الشائكة المتمثلة فى نزع السلاح النووى.

وقال البيت الأبيض ، فى البيان إن القمة الأمريكية-الكورية الشمالية انتهت دون إبرام اتفاق.