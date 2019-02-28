البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 14876 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2439 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 18950 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 721 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 1818 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 486 نقطة.