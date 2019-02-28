البنك المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية 628 .3 تريليون جنيه

كتب أحمد يعقوب

أعلن البنك المركزى، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 628ر3 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضى؛ مسجلا زيادة قدرها 4ر174 مليار جنيه بمعدل 5% خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي الحالى (2018 - 2019).

وأوضح البنك، فى أحدث تقرير صادر عنه اليوم ،الخميس، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 9ر158 مليار جنيه بمعدل 6% والمعروض النقدي بمقدار 5ر15 مليار جنيه بمعدل 9ر1%، مرجعًا هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر132 مليار جنيه بمعدل 9ر6%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6ر26 مليار جنيه بمعدل 7ر3%.

وأضاف التقرير ، أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية، بنحو 4ر12مليار جنيه بمعدل 3ر3%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 1ر3 مليار جنيه بمعدل 7ر0%.

وأشار البنك المركزى ، إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة السابق ذكرها جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، حيث انخفض صافى الأصول الأجنبية، بما يعادل 1ر182 مليار جنيه؛ نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 1ر182 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 6ر59 مليار جنيه.

وذكر أن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي زادت بمقدار 5ر356 مليار جنيه بمعدل 3ر11% خلال الفترة ذاتها من العام المالي الحالي كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى، بنحو 356 مليار جنيه بمعدل 3ر10%، وتراجع الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 5ر0 مليار جنيه بمعدل 2ر0%.

وأشار البنك المركزى ، إلى أن الائتمان المحلى، ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار1ر291 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 3ر31 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 5ر6 مليارجنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو1ر27 مليار جنيه.