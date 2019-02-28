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الخميس، 28 فبراير 2019 07:06 م
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الإمارات وسنغافورة توقعان إعلان شراكة شاملة وعددا من الاتفاقيات

الخميس، 28 فبراير 2019 06:20 م
الإمارات وسنغافورة توقعان إعلان شراكة شاملة وعددا من الاتفاقيات ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد
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شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ولى هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة مراسم تبادل مذكرة إعلان شراكة شاملة بين البلدين بجانب عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم شملت المجالات التعليمية والتكنولوجية والبيئية وأفضل الممارسات فى مجالات المشاريع الخضراء وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائى بما يحقق المصالح المتبادلة ويلبى تطلعات البلدين فى توسيع آفاق تعاونهما المشترك.
وذكرت وكالة أنباء الأمارات /وام/ أن الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى وقع إعلان الشراكة مع الدكتور محمد مالكى بن عثمان وزير دولة أول لشؤون الدفاع والخارجية السنغافورية.
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، اتفاقية بين شركة "أدنوك" وجامعة نانيانج التكنولوجية لدعم الجامعة، ومذكرة تفاهم بشأن حماية البيئة، ومذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في مجال المشاريع الخضراء بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي و"جاردن سيتي سنغافورة".
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان بهذه المناسبة عن تطلعه إلى أن يسهم توقيع إعلان الشراكة والاتفاقيات في الانتقال بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
وقال إن العلاقات الإماراتية - السنغافورية تشهد تطورا ملموسا مدفوعة بالرغبة المتبادلة بين البلدين لتنويع مقومات التعاون ومساراته وفتح مجالات حيوية جديدة للتعاون تسهم في تعزيز التنمية الشاملة في البلدين، مؤكدا أن الإمارات وسنغافورة نجحتا في تبني نموذج تنموي يحتذى به وعملتا على تطوير بنية تحتية متقدمة بمعايير عالمية.


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