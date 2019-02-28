الأمير ويليام يحث البريطانيين على التماسك وقت الشدة قبل شهر من البريكست

كتبت: إنجى مجدى

حث الأمير ويليام، دوق كامبريدج، البريطانيين للتماسك معا فى وقت الشدة والعمل من أجل الصالح العام، ذلك قبل شهر من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وسط احتمالات الخروج دون اتفاق وهو ما يتوقع المراقبون أن يسفر عن الكثير من الاضطرابات.

وبحسب صحيفة الديلى تليجراف، البريطانية، الخميس، فأنه خلال زيارة لأيرلندا الشمالية أشاد ويليام، حفيد الملكةإليزابيث، بأولئك الذين يعملون على رأب الانقسامات المجتمعية، فى تعليق على ما يبدو يعكس تلك الدعوات التى رددتها جدته.

وفى خطاب ألقاه خلال جولة استغرقت يومين فى أيرلندا الشمالية، قبل شهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى المقرر 29 مارس، أشار الدوق إلى ضرورة العمل على رأب انقسامات المجتمع.

وقال أمام جمهور فى قاعة بلفاست إمباير: "من استخدام الرياضة لتشجيع الناس على التحدث بصراحة عن الصحة العقلية لتقديم الخدمات للأطفال والشباب المعرضين لخطر السجن- العمل الذى تقومون به يتجاوز الانقسامات المجتمعية ويساعد على توفير مستقبل أكثر إشراقًا للجميع فى أيرلندا الشمالية.