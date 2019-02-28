الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار اليوم على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد اليوم الخميس، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع اليوم الخميس، وجود فرص لسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون شديدة لمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد لباقى الأنحاء، لافتا إلى أنه هناك توقعات أن تمتد فرص الأمطار للقاهرة تكون خفيفة لمتوسطة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع يوم الجمعة من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى، على أن تنحصر الأمطار على السواحل الشمالية السبت المقبل، مناشدا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة أحيانا، ويؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.