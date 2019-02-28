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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 16 درجة

الخميس، 28 فبراير 2019 08:00 ص
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 16 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

 

كما يتوقع الخبراء، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء، وتنشط الرياح على كافة الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد قد تصل إلى حد العاصفة أحيانًا، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا مع ارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

شبين الكوم 10 16

طنطا 10 16

دمنهور 11 15

الإسكندرية 11 15

بلطيم 10 15

مطروح 09 16

السلوم 08 15

سيوة 08 18

بورسعيد 10 14

دمياط 10 15

الزقازيق 12 16

الإسماعلية 11 16

السويس 10 15

العريش 11 14

رفح 11 14

رأس سدر 14 22

نخل 05 17

نويبع 10 18

طابا 09 17

كاترين 00 12

الطور 13 22

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 12 24

مرسى علم 12 22

الفيوم 09 18

بني سويف 09 19

المنيا 06 19

أسيوط 07 20

سوهاج 09 20

قنا 10 21

الأقصر 10 22

أسوان 10 22

أبوسمبل 10 23

الوادى الجديد 09 22

شلاتين 14 24

أبو رماد 14 24

رأس حدربة 14 23

حلايب 16 22

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 30

المدينة 12 26

الرياض 15 29

المنامة 17 24

أبوظبي 22 30

الدوحة 20 24

الكويت 13 24

دمشق 00 10

بيروت 10 12

عمان 02 06

القدس 04 08

غزة 12 14

بغداد 09 20

مسقط 22 27

صنعاء 10 26

الخرطوم 18 33

طرابلس 08 16

تونس 08 18

الجزائر 07 16

الرباط 08 19

نواكشوط 15 29

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة - 07 04

أسطنبول 05 07

إسلام آباد 08 19

نيودلهى 08 20

جاكرتا 25 32

بكين - 01 14

كوالامبور 24 34

طوكيو 07 11

أثينا 06 13

روما 06 17

باريس 08 15

مدريد 04 19

برلين 03 12

لندن 07 12

مونتريال - 14 - 07

موسكو - 01 02

نيويورك - 01 04

واشنطن 02 10

 


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