استقرار الحالة الصحية لمصاب السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة استقرار الحالة الصحية لابن مالك محل المجوهرات الذى تعرض لسطو مسلح بحدائق الأهرام، بعد إجراء عمليات جراحية له، نتيجة إصابته بـ 3 طلقات نارية، وأضافت المصادر أنه تم عرض المشغولات الذهبية التى تم سرقتها خلال السطو على مالك المحل بعد ضبطها بحوزة المتهمين البالغ عددهم 9 أشخاص، حيث تعرف عليها ووجه اتهاما للجناة بارتكاب الجريمة.

وتم الكشف عن الحادث بتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تعرض محل مصوغات ذهبية لسطو مسلح بمنطقة حداق الأهرام، فانتقل على الفور العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة، ورجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة ابن صاحب المحل بطلقات نارية نتيجة إطلاق ملثمين الأعيرة النارية عليه خلال محاولته مقاومتهم ومنعهم من سرقة محتويات المحل.

وكشفت المعاينة بعد فحص كاميرات المراقبة أن المتهمين استولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وفروا هاربين بواسطة سيارة ملاكى بيضاء اللون كانت تنتظرهم بالقرب من المحل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وكشفت التحريات أن 6 متهمين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من كشف هويتهم.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، ومعاونيه الرائدان فريد معاذ وإسلام السيد، والنقيبان مصطفى لاشين وحسام عبد المنصف من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية والمشغولات الذهبية المسروقة، كما تم ضبط 3 أشخاص آخرين حرضوا وساعدوا فى ارتكاب الجريمة، بينهم ربة منزل، وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواءان محمد عبد التواب ومحمد الألفى بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.