ارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات شهر فبراير

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع وشهر فبراير، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 631 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 823.331 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 515 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.1 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.25% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.95%، والعرب على 8.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.02%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 15.5 مليون جنيه، 32 مليون جنيه، 57 ألف جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، 23.99 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 2426 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 18830 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 719 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1812 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 481 نقطة.

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 120 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.