ارتفاع المؤشر العام السعودى بختام التعاملات مدفوعة بصعود 11 قطاعا

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحا عدد 27.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8499.57 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.17% خاسرا عدد 6.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3591.32 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 111.6 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 78 شركة، فيما تراجعت 95 شركة.

وارتفع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.42%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.12%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.75%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%.