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اختطاف 6 عمال إغاثة جنوبى الصومال على يد مسلحين

الخميس، 28 فبراير 2019 06:53 م
اختطاف 6 عمال إغاثة جنوبى الصومال على يد مسلحين الشرطة الصومالية
أ ش أ
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قال مسؤول محلى صومالى إن مسلحين اختطفوا 6 عمال إغاثة فى إقليم جيدو جنوب غربى البلاد.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" عن مفوض منطقة بورا "إيمان آدو"، اليوم الخميس، إن العمال - جميعهم صوماليون - كانوا فى طريقهم إلى بورا عندما تعرضت مركبتهم لهجوم من مسلحين.
وأوضح المفوض أن بعض عمال الإغاثة نجحوا فى الفرار لكن تم خطف 6 آخرين. ولم يتضح الدافع وراء عملية الخطف حتى الآن، ولم تعلق أى جهة على الحادث حتى الآن.
ويشارك عمال الإغاثة فى الجهود المبذولة للحد من سوء التغذية بين النساء والأطفال والمسنين، وكانوا فى طريقهم إلى المنطقة لتقييم الوضع هناك عندما تم اختطافهم.


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