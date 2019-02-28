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الخميس، 28 فبراير 2019 07:29 م
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إيطاليا ترفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى

الخميس، 28 فبراير 2019 07:09 م
إيطاليا ترفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى
أ ش أ
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أكد وكيل وزارة الشؤون الخارجية فى الحكومة الإيطالية جوليلمو بيكّى، رفض بلاده لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى، نافيا ما تردد عن محتوى تقرير لوزارة الشؤون الأوروبية تم إيداعه فى البرلمان الإيطالى تحدث عن الانفتاح على أنقرة فى عملية توسيع الاتحاد الأوروبي.
وكتب بيكّى، فى تغريدة بثتها وكالة أنباء (آكى) الإيطالية: "نؤكد أن إيطاليا منفتحة على الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لتحسين العلاقات وتقوية الروابط بين المؤسسات، لكنها ضد دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وقد أشارت صحف إيطالية في وقت سابق اليوم الخميس إلى أن التقرير، الذي حمل توقيع وزير الشؤون الأوروبية المستقيل باولو سافونا، يتناقض مع المعارضة المعلنة منذ سنوات من قبَل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني لانضمام تركيا، التي يصفها بأنها "آسيوية الثقافة وتحتل على مدى 44 عاما الماضية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى قبرص.


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