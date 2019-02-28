video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إنقاذ فتاة بعد محاولاتها الانتحار وإلقاء نفسها أسفل المترو بمحطة أنور السادات

الخميس، 28 فبراير 2019 02:59 م
إنقاذ فتاة بعد محاولاتها الانتحار وإلقاء نفسها أسفل المترو بمحطة أنور السادات مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
أكد أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أنه أثناء دخول القطار رقم (269) محطة أنور السادات بالخط الثانى باتجاه المنيب فوجئ قائد القطار بإلقاء فتاة فى بداية العقد الثانى من عمرها تدعى ( ياسمين سليمان خليفة أحمد ) طالبة بالمعهد الفنى الصناعى من محافظة سوهاج ومقيمة بمنطقة أبو النمرس بالجيزة  بنفسها أمام القطار، وتمكن قائد القطار من الرباط عليها قبل دهسها.
 
وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو أنه على الفور انتقلت الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة ورجال نقطة الإسعاف بالمحطة  وناظر المحطة والمسئولين عن المحطة حيث تم فصل التيار الكهربائى وتم إخراجها من على السكه فى حالة إغماء ونقلها إلى نقطة الإسعاف بالمحطة، مما تسبب ذلك فى تأخير حركة القطارات لمدة ( 3 دقائق فقط ).
 
 وأكد المتحدث الرسمى باسم شركة المترو أن حركة القطارات الآن بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بصورة طبيعيه فى الاتجاهين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتحدث باسم المترو ينفى اندلاع حريق بأحد القطارات بمحطة الزهراء

المترو

مترو الانفاق

انتحار فتاة




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة