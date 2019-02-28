إنقاذ فتاة بعد محاولاتها الانتحار وإلقاء نفسها أسفل المترو بمحطة أنور السادات

كتب رضا حبيشى

أكد أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أنه أثناء دخول القطار رقم (269) محطة أنور السادات بالخط الثانى باتجاه المنيب فوجئ قائد القطار بإلقاء فتاة فى بداية العقد الثانى من عمرها تدعى ( ياسمين سليمان خليفة أحمد ) طالبة بالمعهد الفنى الصناعى من محافظة سوهاج ومقيمة بمنطقة أبو النمرس بالجيزة بنفسها أمام القطار، وتمكن قائد القطار من الرباط عليها قبل دهسها.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة المترو أنه على الفور انتقلت الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة ورجال نقطة الإسعاف بالمحطة وناظر المحطة والمسئولين عن المحطة حيث تم فصل التيار الكهربائى وتم إخراجها من على السكه فى حالة إغماء ونقلها إلى نقطة الإسعاف بالمحطة، مما تسبب ذلك فى تأخير حركة القطارات لمدة ( 3 دقائق فقط ).

وأكد المتحدث الرسمى باسم شركة المترو أن حركة القطارات الآن بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بصورة طبيعيه فى الاتجاهين.