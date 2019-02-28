video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 08:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل

الخميس، 28 فبراير 2019 07:52 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
إضافة تعليق
أصيب 5 أشخاص فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولى بأبوسمبل، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، بإشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "أسوان - أبوسمبل" قبل مدينة أبوسمبل بمسافة 40 كيلو متر، ووجود مصابين بالحادث.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم "محمد جمال محمد" 35 سنة مصاب بكدمات بالظهر والصدر، و"أحمد سعيد عطية" 23 سنة، مصاب بكدمات بالصدر وسحجات بالجسم، و"محمد أحمد حسين" 20 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وإصابة بالفقرات العنقية، و"أحمد محمد سليم" 42 سنة، مصاب بكدمات بالصدر والكتف الأيسر، و"عبد الصبور عبد المقصود مسعود" 62 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم".
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين: الحكومة تدعم الصناعة الوطنية ومنها سكر القصب

حادث

طريق ابوسمبل

مرفق اسعاف اسوان

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة