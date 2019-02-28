إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 5 أشخاص فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولى بأبوسمبل، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بإشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "أسوان - أبوسمبل" قبل مدينة أبوسمبل بمسافة 40 كيلو متر، ووجود مصابين بالحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم "محمد جمال محمد" 35 سنة مصاب بكدمات بالظهر والصدر، و"أحمد سعيد عطية" 23 سنة، مصاب بكدمات بالصدر وسحجات بالجسم، و"محمد أحمد حسين" 20 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وإصابة بالفقرات العنقية، و"أحمد محمد سليم" 42 سنة، مصاب بكدمات بالصدر والكتف الأيسر، و"عبد الصبور عبد المقصود مسعود" 62 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم".