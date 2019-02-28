إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بمركز دمنهور بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 11 شخصا، بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل بمركز دمنهور بالبحيرة بطريق دمنهور – شبراخيت.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص قيادة "ع م إ" 46 سنة، سائق ومقيم مدينة شبراخيت، وسيارة نصف نقل، فر قائدها هارباً تاركاً السياره، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه، وحال قيام قائدها بتفادى إحدى المطبات أمامه اختلت عجلة القيادة بيده، حيث تصادف قدوم السيارة الثانية بالاتجاه المقابل فإصطدم بها.

أسفر الحادث، عن إصابة قائد السياره الأولى، وعدد 11 من مستقليها، بسحجات وكدمات واشتباه كسور، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى دمنهور العام لإسعافهم، وغادر 6 منهم، وتم تحويل 2 للمستشفى الجامعى بالإسكندرية، ومستشفى الفاروق التخصصى بدمنهور لاستكمال علاجهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.