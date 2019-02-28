إحالة أوراق حداد وربة منزل للمفتى لقتلهم طفلة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت محكمة جنايات الأسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، إحالة أوراق كل من "م . ف . أ" حداد، والمدعوة "إ . إ . ع" ربة منزل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بقتل المجني عليها الطفلة "م . ر. ج"، صدر القرار بعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وامانة سر ناصر عبد المنعم .

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 8250 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، بلاغا بالعثور علي طفلة داخل مصرف بدائرة القسم.

كان قسم شرطة العامرية ثان، تلقي بلاغ من "ر . ج . ع"، بتغيب نجلته المجني عليها "م . ر" طفلة سن 4 سنوات، عن المنزل، وتوصلت التحريات علي العثور على الطفلة داخل جوال ملقاة في ترعة قرية العراق، تم تقييدها بالحبال من إيديها وأرجلها.

وتبين من التحريات، قيام كل من "م.ف.أ" حداد، و "إ.إ.ع" ربة منزل، والدة الطفلة المجني عليها، وراء ارتكاب الواقعة، بسبب قيام المجني عليها بمشاهدة والدتها تمارس علاقة جنسية مع المتهم الأول، وخوفهما من افتضاح أمرهما، وعقدا النية علي قتلها.

وتم القاء القبض عليهما، وعرضهما على النيابة، التي قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية لجلسة 24 أبريل للنطق بإعدامهما، بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.