"أمن القليوبية" يسطر على مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى بنها

شهد شارع كلية التجارة ببنها مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شريكين فى محل إكسسوارات ومجموعة من البلطجية، وإصابة أحدهم بجرح نافذ بسبب خلافات بينهم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثان بنها، ورود بلاغ لقسم ثان بنها بإصابة شخص فى مشاجرة بين شركاء فى محل إكسسوارات ببنها بسبب خلافات بينهم، وقاموا على إثرها باستدعاء 10 بلطجية وتعدوا بالضرب على شركائهم، وإصابة أحدهم بجرح نافذ وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج.

تم ضبط جميع المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.