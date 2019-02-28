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أمريكا والسعودية والمملكة المتحدة تدعو إلى "إئتلاف عالمى" لدعم الأردن

الخميس، 28 فبراير 2019 07:29 م
أمريكا والسعودية والمملكة المتحدة تدعو إلى "إئتلاف عالمى" لدعم الأردن الملك عبد الله مع ولى العهد السعودى
رويترز
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قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين اليوم الخميس إنه لا يوجد أى التباس بشأن دعم الولايات المتحدة لحلفاء رئيسيين فى الشرق الأوسط مثل الأردن، بينما تعهد وزير المالية السعودى أيضا بتقديم المزيد من الدعم.

وسقطت الحكومة الأردنية العام الماضى بعد أن أثارت تخفيضات فى الإنفاق وزيادات فى الضرائب فرضت بموجب برنامج لصندوق النقد الدولى فى احتجاجات علنية نادرة. ويقع الأردن بين إسرائيل وسوريا والعراق والسعودية، وهو مركز دبلوماسى تقليدى فى المنطقة.

وأبلغ منوتشين حلقة نقاشية فى مؤتمر للاستثمار بلندن "لا أعتقد أنه يوجد أى التباس بشأن الدعم الأمريكى".

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده ستواصل تقديم المساعدة والدعم المالي للأردن بما في ذلك من خلال مشروعها العملاق (نيوم) البالغ قيمته 500 مليار دولار والذي يمتد عبر حدود السعودية إلى الأردن ومصر.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تستضيف حكومتها المؤتمر الاستثماري، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى تشكيل "إئتلاف عالمي لمساندة الأردن".

 

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