video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تأسف لعدم توصل قمة "ترامب - كيم" لاتفاق

الخميس، 28 فبراير 2019 02:53 م
ألمانيا تأسف لعدم توصل قمة "ترامب - كيم" لاتفاق وزير الخارجية الألمانى هيكو ماس
برلين (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعرب وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، عن أسف بلاده لعدم توصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لاتفاق خلال القمة التى اختتمت فعاليتها فى وقت سابق اليوم بالعاصمة الفيتنامية هانوى.

وقال ماس - فى تصريح نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الخميس "لو كانت الولايات المتحدة قد نجحت فى حث كوريا الشمالية على إنهاء برنامجها النووى والتخلص من أسلحتها النووية لكانت أجزاء كبيرة من العالم أكثر أمنا".

وتابع: "لكن للأسف الأمر أشبه بالمرة الأخيرة - فى إشارة للقمة الأولى التى عقدت فى سنغافورة خلال شهر يونيو الماضى - تعقد قمة ولا تخرج بنتائج ولا يتم التخلص من الأسلحة النووية فى كوريا الشمالية".

وكان البيت الأبيض قد أعلن صباح اليوم أن القمة الأمريكية-الكورية الشمالية انتهت دون إبرام اتفاق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "بشائر قمة السلام من فيتنام".. زعيم كوريا الشمالية يبدى استعداده لنزع السلاح النووى ويرحب بفتح مكتب اتصال أمريكى ببلاده.. ترامب: سنبرم اتفاقا جيدا للبلدين.. وتوقعات بإصدار بيان لإعلان انتهاء الحرب الكورية

بيونج يانج: الزعيم الكورى الشمالى سيبقى فى فيتنام حتى الثانى من مارس القادم

المانيا

فيتنام

هانوى

كوريا الشماليه

امريكا




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة