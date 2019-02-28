أسعار النفط تهبط بعد بيانات ضعيفة للمصانع الآسيوية

رويترز

تراجعت أسعار النفط، اليوم، الخميس، وسط بيانات ضعيفة للناتج الصناعى في الصين واليابان، وإنتاج قياسي للخام الأمريكى، لكن الأسواق ظلت مدعومة على نحو جيد نسبيا، بفعل تخفيضات المعروض التي تقودها أوبك.

وفي الساعة 0723، بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 65.97 دولار للبرميل، منخفضة 42 سنتا بما يعادل 0.6% عن إغلاقها السابق.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 56.73 دولار للبرميل، بانخفاض 21 سنتا أو 0.4% عن أحدث تسوية لها.

وتأثرت الأسعار سلبا بتنامي إنتاج النفط الخام الأمريكي الذي زاد أكثر من مليوني برميل يوميا على مدى العام الأخير ليصل إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 12.1 مليون برميل يوميا.

وانكمش نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، للشهر الثالث على التوالي في فبراير، مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، حسبما أظهرته البيانات الرسمية اليوم.

وقال جاسبر لولر مدير الأبحاث في لندن كابيتال جروب للوساطة في العقود الآجلة "دليل جديد على تباطؤ في الصين نال من المعنويات حيال المخاطرة."

وفي اليابان، ثاني أكبر اقتصاد آسيوى، سجل إنتاج المصانع أكبر تراجع في عام في يناير مع تأثر المنطقة بأسرها بالتباطؤ الصيني.