82 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لدعم موزانة الأونروا فى 2019

رام الله (رويترز)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى لدعم موازنة الوكالة لعام 2019 بمبلغ 82 مليون يورو.

وأضافت الأونروا فى بيان "بموجب هذه الاتفاقية، يقدم الاتحاد الأوروبى تبرعا حيويا بقيمة 82 مليون يورو لدعم عمل الأونروا فى مجال التنمية البشرية لهذا العام".

وأوضح البيان أنه "فى ضوء التحديات المالية المستمرة التى تعانى منها الوكالة، وافق الاتحاد الأوروبى على تقديم كامل هذا التمويل فورا بمجرد توقيع الاتفاقية".

وذكرت الوكالة فى بيانها "سيعمل التبرع الجديد على المساعدة فى المحافظة على سبل الوصول للتعليم لما مجموعه 532000 طفل".

وأضافت أن هذه المنحة ستساعد أيضا فى "تقديم الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 3.5 مليون مريض إلى جانب تقديم المساعدة لأكثر من 250000 لاجئ من فلسطين معرضين للمخاطر بشكل حاد وذلك بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، فى وقت تعانى فيه منطقة الشرق الأوسط من عدم استقرار شديد".

كانت الولايات المتحدة قد أوقفت فى العام 2018 كل التمويل الذى كانت تقدمه للأونروا والبالغ 365 مليون دولار فى العام، الأمر الذى دفع بعض الدول العربية منها قطر والكويت والسعودية إلى تقديم مبالغ إضافية لسد العجر الناتج عن ذلك.

وقال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول "نقدر بشدة الالتزام المثالى الذى يظهره الاتحاد الأوروبى تجاه المحافظة على كرامة لاجئى فلسطين وحيال الاستجابة لاحتياجاتهم".

وأضاف فى البيان "سخاء واستمرار تعاون الاتحاد الأوروبى يستحق أعلى درجات الإشادة؛ فهو قد سمح للأونروا بفتح مدارسها فى الوقت المحدد فى العام الدراسى 2018-2019 وكان عاملا رئيسيا فى حملة العام الماضى الناجحة للتغلب على أزمتنا التمويلية الوجودية".

ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبى فى القدس رالف تاراف قوله "الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه فخورون بدعم عمل الأونروا فى تقديم هذه الخدمات للاجئى فلسطين".

وأضاف فى البيان الصادر عن الوكالة "يجب النظر إليه (التبرع) باعتباره جزءا لا يتجزأ من جهود الاتحاد الأوروبى للوصول إلى حل تفاوضى لدولتين وإلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وبين الفلسطينيين". وتابع قائلا "إن دعم الأونروا سيظل واحدا من ركائز سياستنا للسلام فى الشرق الأوسط".