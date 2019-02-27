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350 عنصرا من داعش يسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:03 ص
350 عنصرا من داعش يسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية قوات سوريا الديمقراطيه ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان ،اليوم الأربعاء، أن نحو 350 عنصرا من تنظيم "داعش" الأرهابى سلموا أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية .

وأوضح المرصد - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن " نحو 1400 شخص خرجوا أمس الثلاثاء، من مزارع الباغوز شرق الفرات، بينهم ما لا يقل عن 350 من عناصر التنظيم ".

وأضاف أن أعدادا كبيرة من المدنيين والمقاتلين وعوائل عناصر التنظيم الإرهابى وقادته ما زالوا فى آخر جيب من جيوب التنظيم ينتظرون الخروج ،وفى المقابل، امتنع عشرات القادة و"الأمراء" عن الخروج مفضلين القتال حتى النهاية .

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية قد ناشدت مرارا إيجاد حل لهؤلاء لا سيما الذين يحملون جنسيات أجنبية، مطالبة دولهم بتسلمهم ومحاكمتهم.

 


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