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وكيل صحة الدقهلية: سنصل لكل إنسان فى البحر والصحراء بحملة 100 مليون صحة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:56 م
وكيل صحة الدقهلية: سنصل لكل إنسان فى البحر والصحراء بحملة 100 مليون صحة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن حملة القضاء على فيروس سى سوف تبدأ العمل من أول شهر مارس، وأنه تم وضع خطة تستهدف الوصول إلى كل إنسان يعيش على أرض الدقهلية، حتى لو كان داخل مركب فى المياه، ولو راكب جمل فى الصحراء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور سعد مكى بديوان مديرية الصحة، للإعلان عن بدأ حملة 100 مليون صحة، وأنه تم عمل خطة عمل للأماكن الحكومية والدواوين الخدمية والمصانع والشركات والنقابات، كما تم تغطية جميع أماكن التجمعات من مساجد وكنائس والنوادى ومواقف السيارات، وأشار إلى أنه تم التنسيق عن طريق الوزارة لعمل تحاليل p C r,

وأكد مكى،  أن عدد الفرق التى تعمل فى الحملة بلغ 1766 موزعين على جميع منافذ تقديم الخدمة الصحية، وإن المستهدف من المبادرة هى 4.250 مليون مواطن بالمحافظة.

وشدد مكى إن جميع الإدوات المستخدمة للفحص هى استخدام لمرة واحدة فقط، وهى آمنة جدا، وأشار إلى أن الفحص بالكامل مجانا، ولابد أن يستفيد منه المواطن، والدولة تتحمل تكلفة هذه الفحوصات والتى تبلغ 6000 للمريض الواحد، وأكد إنه سوف يتم متابعة المريض بعد إجراء التحاليل الخاصة به ومتابعته إذ كان مريض ضغط أو سكر.


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