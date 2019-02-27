وصول 5 مصابين فى حادث محطة مصر لمعهد ناصر بينهم طفلة لتلقى العلاج

كتب على عبد الرحمن

استقبل مستشفى معهد ناصر التعليمى، 5 مصابين فى حادث حريق محطة مصر وهم :"هشام فتحى 36 سنة، وراوية 6 سنوات، ، ومحمد محمود 23، وعاطف زكى وآخر مجهول الهوية.

اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء داخل محطة السكك الحديد بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل أى مصابين نتيجة الحريق .