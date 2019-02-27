وزير فنزويلى يدعو للقاء بين ترامب ومادورو لإيجاد أرضية مشتركة

رويترز

قال وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرياثا اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تحاول الإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو وإن بلاده خسرت أصولا قيمتها 30 مليار دولار "صودرت" منذ نوفمبر 2017، بينها أصول لشركة النفط المملوكة للدولة ‭‭)‬‬سيتجو‭‭(‬‬.

واقترح أرياثا، الذى كان يخاطب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رغم خروج عشرات المبعوثين الغربيين، أن يلتقى مادورو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب "ليحاولا إيجاد أرضية مشتركة وشرح اختلافاتهما".

كان مستشار للرئيس الكولومبى إيفان دوكى قد دعا فى وقت سابق اليوم خلال اجتماع المجلس بجنيف إلى التحرك لإنهاء الأزمة الإنسانية فى فنزويلا وتحقيق انتقال سياسى يقود إلى انتخابات نزيهة.