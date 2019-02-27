video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير فنزويلى يدعو للقاء بين ترامب ومادورو لإيجاد أرضية مشتركة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:21 م
وزير فنزويلى يدعو للقاء بين ترامب ومادورو لإيجاد أرضية مشتركة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرياثا اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تحاول الإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو وإن بلاده خسرت أصولا قيمتها 30 مليار دولار "صودرت" منذ نوفمبر 2017، بينها أصول لشركة النفط المملوكة للدولة ‭‭)‬‬سيتجو‭‭(‬‬.

واقترح أرياثا، الذى كان يخاطب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رغم خروج عشرات المبعوثين الغربيين، أن يلتقى مادورو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب "ليحاولا إيجاد أرضية مشتركة وشرح اختلافاتهما".

كان مستشار للرئيس الكولومبى إيفان دوكى قد دعا فى وقت سابق اليوم خلال اجتماع المجلس بجنيف إلى التحرك لإنهاء الأزمة الإنسانية فى فنزويلا وتحقيق انتقال سياسى يقود إلى انتخابات نزيهة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مادورو: الحكومة الأمريكية تحاول افتعال أزمة لبدء حرب فى أمريكا الجنوبية

فنزويلا على حافة الانهيار.. مخاوف من اندلاع حرب أهلية بسبب المساعدات الإنسانية الأمريكية.. قلق بعد انشقاق 100 عسكرى فى جيش كاراكاس.. وواشنطن تعلن الحرب على البلد الكاريبى: أيام مادورو معدودة.. وبنس يلتقى جوايدو

ترامب

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

فنزويلا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة