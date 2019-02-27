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وزير دفاع روسيا: إنشاء كتيبة صواريخ وفوج دبابات لتعزيز أسطول بحر البلطيق

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:43 م
وزير دفاع روسيا: إنشاء كتيبة صواريخ وفوج دبابات لتعزيز أسطول بحر البلطيق سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى
موسكو أ ش أ
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أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنشاء فوج دبابات وكتيبة صواريخ ساحلية فى أسطول بحر البلطيق الروسى، وسيتم إنشاء فوج صواريخ أرض جو متنقل احتياطى فى المنطقة العسكرية الغربية قبل نهاية هذا العام.

وقال شويجو - فى اجتماع لمجلس وزارة الدفاع الروسى اليوم وفق ما نقلته وكالة أنترفاكس الروسية- "إنه وفقا للخطة المعتمدة، فإن الجهود الرئيسية فى المنطقة العسكرية الغربية ستتركز على تحقيق 142 نشاطا تنظيميا".

وأضاف أن أهمها هو تشكيل فوج صواريخ أرض جو احتياطى متنقل، مشيرا إلى أن " فعالية حماية المنشآت العسكرية والدولة على مسار العمليات ستزداد فى منطقة البلطيق بنسبة 40٪".

 


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إنشاء كتيبة صواريخ

وفوج دبابات

بحر البلطيق




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