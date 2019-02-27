ذكر ذلك راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأربعاء، دون مزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان زعماء إقليميون قالوا في وقت سابق إن الرئيس الفنزويلي يواجه جولة جديدة من العقوبات، بعد أن منعت قواته دخول قوافل المساعدات الخارجية، وهو ما وصفته البرازيل بأنه عمل إجرامي وحثت الحلفاء على الانضمام إلى "جهود تحرير" الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

يشار إلى أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية إثر إعلان خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير الماضي، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها.