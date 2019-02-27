وزير النقل يقدم تقريرا وافيا لرئيس الوزراء عن حادث قطار محطة مصر

أطلع الدكتور هشام عرفات وزير النقل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل على تقارير حادث قطار جرار محطة مصر.

ورفض وزير النقل الإدلاء بتصريحات صحفية للصحفيين المعتمدين بمجلس الوزراء، قائلا: "قدمت كل شيء لرئيس الوزراء".