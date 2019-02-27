وزير النقل يتقدم باستقالته بعد حاث قطار محطة مصر.. ورئيس الوزراء يقبلها

تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
جاءت استقالة هشام عرفات بعد حادث قطار محطة المصر الذى سقط فيه عدد من الضحايا حيث اصطدم الجرار بصدادات الرصيف 6 بسبب السرعة الفائقة.
كشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر، وأن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "الباور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية رصيف رقم 6 بالمحطة، حيث أدى دخول جرار القطار بسرعته لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب التى كانت متواجدة على الرصيف واحتراق بعض المكاتب المجاور برصيف 6 و8 والمحصورة بين أرصفة بحرى وقبلى بمحطة مصر.
وتمثلت آخر قرارات عرفات قبل استقالته فى تشكيل لجنة برئاسة المهندس سامى عفيفى نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة والدعم الفنى وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل طويلة ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل قصيرة ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وذلك لإعداد تقرير فنى عن انفجار تانك السولار الخاص بالجرار نتيجة اصطدامه الجرار بنهاية رصيف 6
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بواسطة:
مصرى
لو فى دم واحساس وعدل
لاستقال كل قيادات السكه الحديد لان الاهمال منهم قبل الوزير المحترم فلو قيادات السكه الحديد قامت بجولات كما يقوم بها الوزير لانصلح حال السكه الحديد لكن للاسف شويه فاسدين ومهملين وانتيخه على مكاتب اللهم الا اول تعيينهم جوله او اتثنين لورش الهيئة ودمتم وباقى الحال ماشى تقارير وهميه من موظفين فاسدين لذا يجب اقالتهم ومحاكمتهم جميعا من اول رئيس الهيئة لاصغر مسؤل بها بقطاعات الهيئة الفاسدين معدومى الضمائر فهل من قرار جرىء باقالتهم جميعا ومحاكمتهم مع سائق الجرار المهمل ورؤسائه المباشرين؟ نتمنى اقالتهم ومحاكمتهم محاكمه عادله جراء اهمالهم وفسادهم وتقاعسهم وانتختهم
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بواسطة:
mamdouh
مش ذنبك يا د. هشام
إحقاقاً للحق قلتها علانيه أمام الشعب محتاجين مليارات للصرف على المرفق الهام ولكن ............
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بواسطة:
مشمش
انما كانت اقاله بطعم الاستقالة..لوزير فاشل..لم ينجز اى شاء..طوال تاريخه ف الوزاره
😎..منذ يومين رايح يشوف مشاكل السكك الحديديه وهو بقطار ال VIP ...
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بواسطة:
محمد
مش ذنبه
مش ممكن بسبب إهمال موظفين غير مسئولين أن يتحمل الوزير خطأهم .. كم من وزير نقل كفئ قدم استقالته بعد كل حادثة بسبب إهمال موظفي السكة الحديد ولم يتغير أي شيئ في هذا المرفق والسبب هو نوعية الموظفين ورعونتهم ومستوى ثقافتهم .. أتمنى أن يحاسب المقصر حساب عسير نتيجة إهماله وأن يعود هذا الوزير الكفئ لمنصبه. لان هذا الحادث سيتكرر طالما هذه النوعية من الموظفين يديرون هذه المنظومة.. وربنا يلطف بمصر ويرحم الموتى ويشفي المصابين .
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بواسطة:
كلمه حق
خساره كبيره
سواق مهمل فى منظومه خربانه تطيح بوزير نظيف اليد وزير بثقافه و خلق و علم ... دى فرصه بقى يتم تطهير السكه الحديد من بلطجه السواقين اللى بياخدوها بالدراع و محدش عارف يحكمهم ... كانوا بيحششوا و يقفوا يجيبوا اكل...فئه اغلبها من المدمنيين و الافاقين ... و كتير عاملين شلل و بلطجه ... استعينوا بشباب المهندسيين يشتغلوا فى قياده القطار علما بان مرتباتهم ممتازه بتوصل بالحوافز لمبالغ تتخطى ال عشره الاف
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بواسطة:
محمد
الوزير نشط
الوزير فعلا كان نشط وقبول استقالته غير موفق .. ياريت ميبقاش كبش الفدا وزير نشط بدل من موظفين سكه حديد فشله واغبيه .. كده المشكله عمرها ما هتتحل
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بواسطة:
د. محمد عبد الرحمن
أرفض الاستقالة
لا ..لا لقبول الاستقالة....هذه مسؤولية السائق ومدير المحطة لعدم وجود طفايات حريق يجب تعميم الطفايات في كل المصالح الحكومية....كفى إهمال.