وزير الزراعة يشكل لجنة لمتابعة الاستثمار فى المجال الزراعى المتكامل

كتب عز النوبى

قرر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجنة لمتابعة الاستثمار فى المجال الزراعى المتكامل" النباتى، الحيوانى، الداجنى، والسمكى، برئاسة الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ووفقا للقرار الذى حمل رقم 271 لسنة 2019، تضم اللجنة فى عضويتها: رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة "مقرراً للجنة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

كما تضم اللجنة في عضويتها الدكتور عبد الرشيد فتحي غانم رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتورة سماح عيد عبد السلام باحث أول بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والمهندس محمد أحمد عدوى أخصائى ثان استزراع سمكى.

وحدد وزير الزراعة اختصاصات اللجنة بمتابعة إقامة مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على المساحات المُتصرف فيها طبقاً للبرامج المحددة لتنفيذها، كما تقوم اللجنة بعرض نتائج المتابعة على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.