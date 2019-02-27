وزير التعليم العالى يؤكد تقديم الدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية

كتب وائل ربيعى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الأربعاء الدكتور صبرى صيدم وزير التربية والتعليم العالى الفلسطينى، والدكتور محمد خالد المستشار الثقافى بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، فى إطار زيارته لمصر خلال الفترة من 26-28 فبراير الجارى، بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء أكد عبد الغفار حرص مصر على دعم الأشقاء فى دولة فلسطين الشقيقة، وتعزيز آفاق التعاون وخاصة فى مجال التعليم العالى، مشيراً إلى استعداد الوزارة لحل المشكلات التى تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم.

وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون فى مجال التعليم العالى، وإمكانية زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب الفلسطينيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتيسير الإجراءات لهم بالجامعات المصرية.

من جانبه أشاد وزير التربية والتعليم العالى الفلسطينى بدور مصر الرائد فى دعمها للشعب الفلسطيني ومساندته في كافة المجالات وخاصة فى مجال التعليم العالى، مستعرضاً آليات تطوير منظومة التعليم بفلسطين والتى تقوم على تغيير المناهج التعليمية، واختيار التخصصات العلمية التى تواكب احتياجات سوق العمل، فضلاً عن الاهتمام بالتعليم المهنى والتقنى من بداية المراحل التعليمية الأولى،مطالبا بزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين.

حضر اللقاء د. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.