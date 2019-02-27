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وزير التعليم العالى: استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى خطوة على طريق التنمية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:50 ص
وزير التعليم العالى: استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى خطوة على طريق التنمية جانب من اجتماع وزير التعليم العالى مع اجتماعًا مع رئيس المجلس الأعلى لصياغة الخطة الإستراتيجية لليابان
وائل ربيعى
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عقد الدكتور  خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، اجتماعًا مع رئيس المجلس الأعلى لصياغة الخطة الاستراتيجية لليابان وكبير استشاري الجمعية اليابانية لتطوير العلوم، لبحث مجالات التعاون بين مصر واليابان فى مجالى تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعى، ومناقشة المعايير والقواعد اللازمة لإنشاء كليات للذكاء الاصطناعى فى مصر وذلك بمقر  الوزارة.
 
وأكد عبدالغفار حرص مصر  على الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى باعتبارها قوة علمية مشهود لها بالكفاءة والدقة، وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال الحيوي، وذلك في إطار التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات العلمية. وأشار الوزير إلى إهتمام القيادة السياسية بوضع الاستراتيجية المصرية للذكاء الإصطناعي ، وضرورة إعداد الطالب المصري لدراسة الذكاء الاصطناعي وتنمية مهاراته العلمية. 
 
ولفت د.عبدالغفار إلى ضرورة توفير كافة متطلبات البدء في تدشين إستراتيجية الذكاء الاصطناعي بمصر من خلال إنشاء العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والتي يأتي على رأسها الذكاء الإصطناعي تماشياً مع خطة التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والتي تعد محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لربط الحاضر بالمستقبل.
ومن جانبه أشاد الخبير الياباني انزاي بالاهتمام المصري نحو وضع إستراتيجية للذكاء الإصطناعي، مشيداً بالمناخ المصري الحالي والمتطلع لمواكبة التطور التكنولوجي، مؤكدا حرص الحكومة اليابانية على المساهمة في نقل التكنولوجيا المتطورة لمصر ولكافة البلدان الإفريقية .
حضر الاجتماع د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و د.سالي رضوان مستشار وزير الاتصالات ، وعدد من أعضاء هيئات التدريس بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية. 
 
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