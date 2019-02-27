وزير ألمانى: برلين ترغب فى طرح شىء جديد على الطاولة لتبرير إرجاء البريكست

برلين(أ ش أ)

قال وزير الشؤون الأوروبية الألمانى مايكل روث إن برلين ترغب فى أن يتم طرح شىء جديد على الطاولة لتبرير إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وقال روث - فى تصريح نقلته شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء "بالنسبة لنا كحكومة ألمانية، من المهم طرح شيء جديد إلى حد كبير على الطاولة يبرر الإرجاء"، مضيفا " إذا أدى الإرجاء إلى التوصل لقرار معقول، فنحن آخر من سيقف فى الطريق".

يشار إلى أنه من المقرر أن تمنح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى المشرعين البريطانيين خيار الموافقة على اتفاق البريكست الذى توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، أو مغادرة الاتحاد فى 29 مارس دون اتفاق، أو طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.