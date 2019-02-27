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وزارة الاتصالات: طرح تراخيص الجيل الخامس ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:47 م
وزارة الاتصالات: طرح تراخيص الجيل الخامس ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية جانب من اللقاء
كتبت – منى ضياء
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قال الدكتور محمود عثمان المشرف على الإدارة المركزية للمشروعات القومية بوزارة الاتصالات، أن الخطة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتضمن طرح تراخيص الجيل الخامس على الشركات المحلية والعالمية.

 

جاء ذلك ورشة عمل عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأرن بعاء، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لوضع أجندة وطنية للتحول الرقمى فى مصر، ان استراتيجية القطاع تتضمن العديد من الخطوات لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، ومنها استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية بالتوازى مع التوسع فى مد شبكات الألياف الضوئية وصولا للعميل النهائى.

 

وتتضمن الخطة التوسع فى شبكات الألياف الضوئية للشبكة الفقرية لتصل إلى 80 ألف كيلو متر طولى بدلا من 58 ألف كيلو متر حاليا، وإنشاء 3 محطات إنزال كوابل بحرية لتصل إلى 8 محطات لدلا من 5، وتعدد المسارات الأرضية بين ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط، والتوسع فى استقطاب الكوابل البحرية لتصل إلى 17 كابل بحرى عابر بدلا من 13 كابل حاليا، بالتوازى مع إنشاء وتشغيل كابل بحرى باستثمارات مصرية يربط بين مصر وأوروبا.

 

وتستهدف الخطة توفير 100 ألف فرصة عمل مباشرة، و200 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وإيرادات تقدر بحوالى 10 مليار دولار، حسب مسئول وزارة الاتصالات.


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