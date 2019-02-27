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هولندا تصادر آلاف من زجاجات الفودكا الروسية كانت موجهة لزعيم كوريا الشمالية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:35 ص
هولندا تصادر آلاف من زجاجات الفودكا الروسية كانت موجهة لزعيم كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
كتبت ريم عبد الحميد
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كشفت تقارير إخبارية أمريكية، أن مسئولى الجمارك الهولنديين قد اعترضوا آلاف من زجاجات الفودكا الروسية، وقالوا إنها كانت متجهة للنخبة الحاكمة فى كوريا الشمالية، ومن بينهم الرئيس كيم كونج أون وكبار قادة الجيش، بحسب ما ذكر تحقيق هولندى.
 
وصرح مسئولون لصحيفة "ألجيمين داجبلاد" الهولندية، بأن حاوية كانت تحمل 90 ألف زجاجة من الفودكا تم اكتشافها يوم الجمعة الماضية مخبأة تحت جسم طائرة يتم شحنها داخل سفينة شحن صينية.
 
وكانت السفينة المسماة نيبولا، المنشأة فى روسيا، قد توقفت فى هامبورج، وكانت على بعد يوم واحد فقط من الوصول إلى ميناء روتردام، وهو واحد من أكبر الموانئ فى العالم. وتشير الأوراق الخاصة بالحاوية إلى أن وجهتها الأخيرة كان من المقرر أن تكون الصين، إلا أن السلطات التى تم تنبيهها من خلال برنامج كمبيوتر، وشكت فى أن هدفها الوصول إلى بيونج يانج فى كوريا الشمالية، وأبلغتها للتفتيش.
 
 
وقال أرنو كويج، مدير إدارة المخاطر بالجمارك الهولندية،  إنهم لا يريدون الإفصاح عن معلومات أكثر عن استراتيجيتهم للرقابة، لكنه ما يمكنه قوله إنه بناء على المعلومات المتاحة، كانوا يشكون فى أن هذه الحاوية بعينها خاضعة لنظام العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية.
 
 
وتنص العقوبات الأمريكية المفروضة منذ أكثر من 10 سنوات على منح صادرات البضائع الفاخرة للدولة الشيوعية فى محاولة لإجبارها على وقف الاختبارات النووية والتخلى عن برنامجها النووى.
 

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