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هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:40 م
هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية
كتب هيثم سلامة
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شارك هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب سعى اللجان الإخوان الترويج للعديد من المنشورات لزرع الفتن و إحباط المصريين ونشر الشائعات واستغلال حادث قطار محطة مصر.

تصدى رواد مواقع التواصل أمام تلك المحاولات المشبوهة عبر المنصات المختلفة على السوشيال ميديا وتزييف التصريحات من خلال ترويج الأكاذيب والتحريض ضد الدولة.

وشدد رواد تويتر على ضرورة عدم الالتفات إلى دعوات التحريض التى تبثها لجان الإخوان الإلكترونية والتى تهدف إلى الخراب وهدم الدولة والتطاول على رموزها.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد أكدت أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر بلغ 20 وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا، فيما كانت الحكومة قد أعلنت عن صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.

#فبركه_ الاخوان_ فى_ حادث _محطة _مصر

 


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