ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة أوتام راج سوبيدي قوله إن وزير السياحة رابيندرا أدهيكاري كان من بين الأشخاص الذين استقلوا الطائرة عندما غادرت العاصمة كاتمندو، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد نزل منها، عندما توقفت قبل أن تفقد الاتصال ببرج المطار.

وقال سوبيدي إن رجال الإنقاذ يبحثون في الوقت الحالي عن المروحية إلا أن الطقس السيئ يجعل العملية صعبة للغاية في المنطقة التي تبعد حوالي 400 كيلومتر شرق العاصمة كاتماندو.