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نقابة المهندسين بالقاهرة: حققنا 10.37 مليون جنيه فائض خلال 2018

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:12 م
نقابة المهندسين بالقاهرة: حققنا 10.37 مليون جنيه فائض خلال 2018 الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين
كتبت آية دعبس
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أعلن اللواء هشام أبو سنة، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى للانعقاد فى الدعوة الثانية لها، وذلك بحضور عددا من أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين. 
 
وقال أبو سنة، خلال كلمته، إن مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة نجح خلال الفترة الماضية، في الحصول على قرار وزارى خاص باسترداد 137 وحدة سكنية بمنطقة القطامية، لافتا إلى أنه جاري متابعة التنفيذ لاستلام العمارات، كما تم بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من نادى القاهرة الجديدة، وجارى استكمال تطوير نادى أبو الفدا، وإعادة العمل بنادى حلوان بناءا على رغبة الجمعية العمومية. 
 
قال المهندس ضياء الكيكى، أمين نقابة المهندسين بالقاهرة، إن النقابة نفذت المرحلة الاولي من انشاءات نادي النقابة بالقاهرة الجديدة، لعدم سحب الأرض مجددا، مشيرا إلي انه تم توقيع برتوكول مع الأكاديمية العربية في تنفيذ برامج الدراسات العليا، بتخفيضات تصل إلي 40٪، بالإضافة إلى انتهاء المجلس من جميع الرسومات الخاصة بتطوير النادى واستخراج التراخيص اللازمة لبدء عمليات التنفيذ، لافتا إلي توقف التطوير علي انهاء تراخيص وزارة الزى.
 
 
وأشار إلى أن النقابة الفرعية حققت طفرة في الدمغه الهندسية، بواقع 104 مليون جنيه، خلال عام، مشيرا إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية.
 
في سياق متصل، قال المهندس طارق جريشة أمين صندوق نقابة المهندسين بالقاهرة، إن النقابة حققت فائض 10.37 مليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 9٪، عن فائض عام 2017 الذى بلغ 9.43 مليون جنيه، بفارق 940 ألف جنيه، مشيرا إلى زيادة ايرادات الدمغة الهندسية، حيث بلغت 5.64 مليون جنيه، خلال 2018، مقارنة ب 4.56 مليون جنيه عام 2017، بنسبة نمو قدرها 17٪، بفارق 978 ألف جنيه.

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