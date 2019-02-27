نادى القضاة يعلن تبرعه بالدم لمصابى حادث محطة مصر وينعى الضحايا

كتبت هدى أبو بكر

تقدم مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بخالص التعازى لأسر المتوفين فى حادث حريق محطة السكة الحديد رمسيس وأصدق الدعوات لهم أن يرزقهم الله الصبر والسلوان.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن قضاة مصر يتضرعون إلى لله بالدعاء بتمام الشفاء العاجل والصحة والعافية للمصابين فى الحادث الأليم.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أنه فى سبيل تضامن قضاة مصر مع إخوانهم المصابين من شعب مصر العظيم فى المصاب الجلل الذى أصابهم فى حادث محطة السكة الحديد رمسيس بادر قضاة مصر والعاملين بنادى القضاة بالتبرع بالدم لمصابى الحادث، وقام مجلس ادارة النادى بتوفير سيارة إسعاف لخدمات نقل الدم أمام نادى قضاة مصر بشمبليون لتيسير التبرع بالدم من السادة القضاة والعاملين الموجودين بالنادى وفى محيط دار القضاء العالى لإنقاذ مصابى الحادث.