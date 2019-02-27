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نائب رئيس وزراء إثيوبيا يصل الخرطوم للمشاركة فى اجتماعات اقتصادية مع السودان

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:49 م
نائب رئيس وزراء إثيوبيا يصل الخرطوم للمشاركة فى اجتماعات اقتصادية مع السودان أحمد أبى رئيس الوزراء الإثيوبى
الخرطوم /أ ش أ/
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وصل نائب رئيس الوزراء الإثيوبى ديميك ميكونن، إلى الخرطوم مساء اليوم الأربعاء، للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العليا الاقتصادية السودانية الإثيوبية التى تعقد غدا الخميس.

وفى سياق متصل، رأس نائب الرئيس السوداني، مساء اليوم بالقصر الجمهورى بالخرطوم، اجتماعا للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا السودانية الإثيوبية.

وأوضح مقرر اللجنة العليا نصر الدين عبد السلام، فى تصريح صحفي، أن الاجتماع بحث كافة الموضوعات التى تم طرحها من قبل اللجان الفنية بين البلدين، وفرص إنشاء مناطق حرة مشتركة بين السودان وإثيوبيا ونقاط جمركية على حدود الدولتين، بجانب فرص التبادل التجارى والنقل السلعى والحيوانى بين الخرطوم وأديس أبابا.

وأضاف أن اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة ستتوج اجتماعاتها بتوقيع نائب الرئيس السوداني، ونائب رئيس الوزراء الإثيوبى ديميك ميكونن على الاتفاق النهائى الذى سيتم التوصل إليه.

وفى ذات السياق، أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء السودانى، أحمد سعد عمر، حرص بلاده على تمتين علاقاته مع الجارة إثيوبيا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبى البلدين، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالوفد الإثيوبى المشارك فى الاجتماعات، تتقدمه وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية.

وبحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والنقل والسكة الحديد، وكذلك الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة الاقتصادية العليا بين السودان وإثيوبيا والتى ستبدأ أعمالها غدا بالخرطوم.


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نائب رئيس وزراء إثيوبيا

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