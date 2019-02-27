نائب برلمانى فى فنزويلا: كراكاس نقلت 8 أطنان ذهب من البنك المركزى الأسبوع الماضى

كراكاس (رويترز)

أبلغ نائب معارض وثلاثة مصادر حكومية "رويترز"، بأن ثمانية أطنان من الذهب على الأقل نُقلوا من خزائن البنك المركزى الفنزويلى الأسبوع الماضى فى أحدث إشارة على يأس الرئيس نيكولاس مادورو من الحصول على العملة الصعبة فى ظل اشتداد العقوبات.

وقال النائب المعارض انجيل ألفارادو وثلاثة مصادر حكومية، إن الذهب جرى نقله فى سيارات حكومية بين يومى الأربعاء والجمعة من الأسبوع الماضى عندما لم يكن هناك حراس أمن نظاميون فى البنك.

وأردف ألفارادو قائلا "إنهم يخططون لبيعه فى الخارج بشكل غير قانوني"، ولم يرد البنك المركزى على طلبات للتعليق، ولم يقل ألفارادو والمصادر الحكومية، التى تحدثت بعد أن طلبت عدم الكشف عن هوياتها .