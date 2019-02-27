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مياه البحر الأحمر تشارك فى اللقاء الجماهيرى لاستعراض المشروعات القومية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:59 م
مياه البحر الأحمر تشارك فى اللقاء الجماهيرى لاستعراض المشروعات القومية
كتب أحمد حسن
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استعرض المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر المشروعات التى تم تنفيذها بجميع مدن وقرى محافظة البحر الأحمر خلال اللقاء الجماهيرى المنعقد اليوم بقصر ثقافة الغردقة، مشيرا إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحي قد شهدت طفرة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة حيث تم التوسع فى تنفيذ محطات تحلية المياه لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب وفى مقدمتها محطة اليسر لتحلية مياه البحر والتى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 80 ألف م٣ / يوم.

وبالإضافة إلى محطات التحلية بجميع مدن المحافظة وخاصة مدن وقرى الجنوب وأكد صديق أن كميات المياه الخاصة بمحافظة البحر الأحمر قد تضاعفت بشكل كبيروتزايدت لتصل إلى 210 ألف م3/ يوم خلال الأربع أعوام الأخيره؛ موزعة على جميع مدن المحافظة.

وأشار إلى مجهودات الشركة فى مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه بكافة المناطق وتغيير وصلات المياه المتهالكة إلى وصلات upvc مطابقة للمواصفات العالمية لتحسين كميات المياه التي تصل للمواطنين والتأكد من جودتها.

 

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