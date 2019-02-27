موجز 6.. 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها تحديد الحكومة مبلغ 80 ألف جنيه تعويضا لحالة الوفاة فى حادث قطار محطة مصر و25 ألفا لكل مصاب.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

صور.. محافظ القاهرة: رفعنا درجة الاستعداد القصوى فور وقوع حادث قطار محطة مصر

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، فور وقوع حادث حريق قطار محطة مصر.





صور.. المصريون يتسابقون على الهلال الأحمر للتبرع بالدم لصالح مصابى القطار

شهدت عدد من المستشفيات تزاحما من المواطنين للتبرع بالدم، وذلك لتوفير الدم بالمستشفيات كنوع من المساعدة لمصابى حادث قطار محطة مصر.





ننشر الجدول المقترح للثانوية الأزهرية واستقبال آراء الطلاب حتى 7 مارس

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الأزهرية، الجدول "مقترح" لامتحانات الشهادة الثانوية، بشعبتيها: "الأدبي" و"العلمي" 2018/2019.

شكرى يغادر جنيف ويتوجه للندن للمشاركة بالمؤتمر الدولى لدعم الاقتصاد الأردنى

عقب انتهاء زيارته إلى جنيف للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، يتوجه سامح شكري وزير الخارجية مساء اليوم الأربعاء إلى لندن للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الأردني، والذي من المُقرر عقده غداً بمشاركة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، وبحضور مجموعة من الدول الإقليمية، والدول المانحة والصديقة، وكذا مُمثلي عدد من المنظمات الدولية، والقطاع الخاص.

فيديو.. السيسي يعزي أسر ضحايا حادث محطة مصر ويوجه برعاية المصابين

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازى لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

انتخاب مصر لرئاسة المجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى لأول مرة

تسلم السفير هشام بدر سفير مصر فى ايطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما، يوم الاثنين الماضى، رئاسة المجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، وذلك بعد انتخاب المجلس لمصر لتولي هذا المنصب الرفيع للمرة الأولى فى تاريخ المنظمة.

وزير الخارجية: دعونا قطر لـ"القمة العربية الأوروبية".. ولن نرضى بأى ضرر للسوريين

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أنه تم دعوة قطر للقمة العربية الأوروبية، وهذه مسئولية تقع على مصر باعتبارها الدولة المضيفة، والقاهرة لديها خبرة طويلة ومؤسسات عريقة تعرف كيفية التعامل مع الأمور.

صور.. وزيرة الصحة تعلن خروج 15 مصابا فى حادث محطة مصر بعد تحسن حالتهم الصحية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن معظم جثامين حادث محطة مصر لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، كما أن بعض المصابين لم يتم التعرف على هويتهم أيضا حتى الآن.

صور.. شهامة المصريين وتسابق العشرات للتبرع بالدم لمصابى حادث محطة مصر

فى لفتة إنسانية توافد عدد من المواطنين، على بنك الدم فى مستشفى الدمرداش للتبرع بدمائهم لحالات مصابى حادث قطار السكة الحديد.

وزير الخارجية: لن ننزلق لمستوى تصريحات أردوغان.. وقمة "شرم الشيخ" تكفى للرد

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، على ضرورة احترام ثقافات الدول وخصوصياتها ومراعاة الاختلافات فيما بينها.

وزير النقل يتقدم باستقالته بعد حاث قطار محطة مصر.. ورئيس الوزراء يقبلها

تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

الأمن يلقى القبض على سائق جرار قطار حادث محطة مصر.. والنيابة تباشر التحقيق

ألقت رجال المباحث القبض على سائق الجرار 2302، والذى اصطدام برصيف رقم 6 بمحطة سكك الحديد بمنطقة رمسيس، مما أدى إلى اندلاع الحريق داخل المحطة وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضده، وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

رئيس اتحاد التأمين : 30 الف جنيه تعويض فورى لأسر ضحايا حادث حريق محطة مصر

كشف علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى لشركات التأمين ، ان غرفة طوارىء "مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات و المترو و الطرق السريعة " تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لعمل حصر بضحايا حادث حريق محطة مصر، لصرف تعويض فورى قدره 30 الف جنيه لصالح اسرهم والتى يقوم بسدادها شركات التأمين .

التضامن تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية من 70 ألف إلى 105 آلاف جنيه

اعتمد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أسعار برامج الحج لعام 2019 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية

صور.. الحكومة توافق على التعويض والدعم لشاغلى الوحدات التجارية بسور مجرى العيون

أعلن مجلس الوزراء إنه تنفيذاً لخطة الحكومة لتطوير منطقة المدابغ، بسور مجرى العيون، فقد وافق المجلس خلال الاجتماع اليوم الأربعاء على البرنامج المتعلق بالتعويض والدعم الاقتصادى، وذلك للتعامل مع الشاغلين للوحدات التجارية فى المنطقة السكنية، والأنشطة التجارية فى المنطقة الصناعية للمدابغ، مثل المقاهى، والمطاعم، والمخازن، والمعارض، والمحلات، والعشش الخشبية، وأصحاب العربات الكارو، بالمنطقة، وذلك للمستحقين من الشاغلين، حيث ستبدأ الحكومة أعمال تطوير المنطقة على الفور.

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار التعامل مع تداعيات حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.

التضامن تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين

وجهت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة بضرورة الانتهاء من إجراء كافة الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر اليوم تمهيدا لصرف التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء اليوم بقيمة 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلى، و25 ألف جنيه للمصابين.

الكاف يختار طاقم تحكيم سودانى لمباراة الإسماعيلى وبطل الجزائر

أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مباراة الإسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى إلى طاقم تحكيم سودانى، حيث سيدير اللقاء الفاضل محمد حسين حكم ساحة ووليد أحمد على مساعد أول ومحمد عبد الله إبراهيم مساعد ثان ومعتز عبد الباسط حكمًا رابعًا، على أن يكون أليو ممدو مراقبًا من النيجر والمغربى مصطفى سولى منسقًا للمباراة.

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 / 2 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها محمد الشناوى يتعافى من إصابة الضامة ويشارك فى مران الأهلى، والزمالك يرصد مكافآت خاصة للخروج من "مأزق الكونفدرالية".

اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الأهلى وبتروجت إلى استاد بتروسبورت

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، نقل مباراة الأهلى وبتروجت المقرر لها الاثنين المقبل بالدورى إلى استاد بتروسبورت بدلا من السلام كما كان مقررا.

المصري محمد عطوة يحقق رقما قياسيا فى الدوري السعودي

حقق المدافع المصري محمد عطوة المحترف ضمن صفوف الرائد رقماً قياسياً في مسابقة الدوري السعودي.





8 مشاهد فى حادث قطار محطة مصر.. "العدل" تعلن الطوارئ بالطب الشرعى لاستقبال الضحايا.. وفرق النيابات تعاين الموقع.. ووزيرة الصحة بمعهد ناصر: 20 وفاة و40 مصابا.. وشاهد عيان: القطار كان بدون سائق وسرعته جنونية

أمر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، فور وقوع حادث قطار محطة سكة حديد مصر اليوم، برفع درجة الاستعداد بمصلحة الطب الشرعى، واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات للاستقبال وتوقيع الكشف الطبى على جثامين المتوفين فى الحادث إذ ما قررت النيابة العامة ذلك.

العد التنازلى لكلاسيكو الأرض.. فاسكيز ورقة سولارى الرابحة فى ريال مدريد.. سجل فالفيردى خارج كامب نو يهدد برشلونة فى سانتياجو برنابيو .. استمرار تهميش إيسكو باستبعاده من قائمة الملكي بإياب نصف نهائى كأس أسبانيا

يتأهب عشاق وجماهير كرة القدم على مستوى العالم إطلاق صافرة موقعة ريال مدريد ضد برشلونة فى كلاسيكو الأرض العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائى لبطولة كأس ملك أسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تفاصيل مباحثات السيسي ونظيره الألبانى بقصر الاتحادية.. الرئيس: ندعو الجانب الألبانى للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية.. وإلير ميتا: نثمن جهود مصر فى مجالى الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، جلسة مباحثات مع الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بقصر الاتحادية بمصر الجديدة.

الحكومة تتحرك لإنقاذ 40 مصابا فى حادث قطار محطة مصر فى 4 مستشفيات.. وزيرة الصحة توجه بتوفير الرعاية الطبية للمصابين.. وتؤكد: توفير 1000 كيس دم وأدوية طوارئ.. وفرق بمختلف التخصصات لمتابعة الحالات الحرجة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 20 مواطنا وإصابة 40 آخرين فى حادث قطار "محطة مصر".

المغضوب عليهم من أجيرى فى المنتخب.. الشحات يغيب عن الفراعنة رغم التألق مع الأهلى.. نيدفيد من حبيب الجماهير إلى التجاهل فى المعسكر.. جمعة وهداف الذئاب غابا عن اختيارات الخواجة المكسيكى.. وأمين خارج الحسابات

جاءت القائمة التى أعلنها خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى لتثير التساؤلات حول بعض اللاعبين، ممن لم يتم اختيارهم ضمن قائمة الفراعنة لمعسكر مارس.

نص كلمة السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الألبانى.. الرئيس: مباحثاتنا كانت مثمرة.. واتفاق على الانتهاء من إجراءات تشكيل مجلس أعمال مشترك.. والإعلان عن تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مباحثاته مع رئيس جمهورية ألبانيا "إيلير ميتا" شهد نقاشات مثمرة حول أفضل السبل لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يتناسب مع عمقها التاريخى.

الخارجية تنزع ورق التوت عن عورات أردوغان.. المستشار أحمد حافظ يكشف السجل الأسود لـ"الطاغية العثمانى"ضد شعبه: 70ألف معتقل سياسى داخل سجون أنقرة.. وأكاذيب الديكتاتور التركى حول مصر كلها حقد ودفاع عن إرهاب الإخوان

دانت وزارة الخارجية، فجر الأربعاء، تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مؤكدة أنها تنطوى على حقد وتعبر عن مواصلة احتضانه لتنظيم الإخوان الإرهابى ومناصرته.



