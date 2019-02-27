video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مميش: عبور 50 سفينة لقناة السويس اليوم بحمولة 3.8 مليون طن

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:12 م
مميش: عبور 50 سفينة لقناة السويس اليوم بحمولة 3.8 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 50 سفينة، بحمولة 3.8 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 17 سفينة بحمولة 1.3 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "COSCO SHIPPING" التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة 211 ألف طن، قادمة من اليونان ومتجهة إلى سريلانكا.

وعبرت 33 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2.5 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "Ever joobs" التى ترفع علم بنما، بحمولة 222 ألف طن، قادمة من كولومبيا ومتجهة إلى هولندا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفريق مهاب مميش: عبور 53 سفينة قناة السويس بحمولة 4 مليون طن

قناه السويس

قناه السويس الجديده

حركه الملاحة

الفريق مهاب مميش

البيان الملاحى

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة