مميش: عبور 50 سفينة لقناة السويس اليوم بحمولة 3.8 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 50 سفينة، بحمولة 3.8 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 17 سفينة بحمولة 1.3 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "COSCO SHIPPING" التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة 211 ألف طن، قادمة من اليونان ومتجهة إلى سريلانكا.

وعبرت 33 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2.5 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "Ever joobs" التى ترفع علم بنما، بحمولة 222 ألف طن، قادمة من كولومبيا ومتجهة إلى هولندا.