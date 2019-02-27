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مصطفى مدبولى يلتقي غادة والى لمتابعة إجراء البحث الاجتماعي لضحايا حريق محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:10 م
مصطفى مدبولى يلتقي غادة والى لمتابعة إجراء البحث الاجتماعي لضحايا حريق محطة مصر مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، غادة  والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة جهود الوزارة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة للانتهاء من إجراء كافة البحوث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، تمهيدا لصرف التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء اليوم.

 

وبدأت بالفعل، منذ ساعات، لجان الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، إجراء البحوث الاجتماعية للمصابين بمستشفي الهلال الأحمر ومعهد ناصر ومستشفي سكك حديد مصر، تمهيدا لصرف التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم.


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