مصرع طيارين ومدنى فى تحطم طائرة تابعة للجيش الهندى بكشمير

رويترز

قال مسؤول بالشرطة إن طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية تحطمت فى منطقة كشمير المتنازع عليها اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل طيارين ومدنى وسط تصاعد للتوترات مع باكستان المجاورة. ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن.

وقالت الهند أمس الثلاثاء إنها نفذت ضربة جوية داخل باكستان وأن طائراتها الحربية قتلت "عددا كبيرا جدا" من المقاتلين في معسكر تدريب للمتشددين مما صعد مخاطر الصراع بين الجارتين المسلحتين نوويا. ونفت باكستان وقوع ضحايا لكنها حذرت من أنها سترد على العدوان الهندى.

وتصاعد التوتر منذ أن فجر متشددون يتمركزون فى كشمير الهندية سيارة ملغومة يوم 14 فبراير فقتلوا ما لا يقل عن 40 من أفراد قوات الأمن الهندية لكن مخاطر نشوب حرب زادت كثيرا بعد الضربة الجوية الهندية أمس الثلاثاء.