مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بكوبرى الشموت ببنها

القليوبية - نيفين طه

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين بحادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، أمام قرية الشموت بمدينة بنها، تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية، بورود بلاغ لقسم شرطه أول بنها، من عمليات النجده بوقوع حادث تصادم ومتوفيان ومصابين بطريق "القاهرة الإسكندرية الزراعى" بالقرب من كوبرى الشموت اتجاه القاهره، دائرة القسم .

على الفور انتقل العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين كل من السيارة رقم ع ق ط 1698 ميكروباص قياده المدعو "مصطفى. ف " 61 سنة سائق، والسيارة رقم هــ ص 6942 نقل بمقطوره رقم د ن ر 8653 قياده المدعو "محمد م ا" 40 سنة سائق .

وذلك حال سير قائد السياره الأولى بالطريق المشار إليه انحرفت تجاهه إحدى السيارات "لم يتمكن من التقاط أرقامها" ولدى مفاداتها اصطدم بالسيارة الثانية من الخلف حال توقفها على جانب الطريق لحدوث عطل ميكانيكى بها.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من "محمد. ا .م" سن 55 سنة، وتوفى أثر إصابته بكسر بالجمجمه وكسر بالذراع الأيسر، و"عبدالغنى.م" 60 سنة، توفى إثر إصابته بنزيف بالمخ وجرح قطعى بالجبهة، والمقيمان كفر الزيات غربية.

كما نتج عن الحادث إصابة كل من "خالد .ا" 40 سنة، مصاب بجرح تهتكى بالجبهة من الناحية اليمنى وتورم حول العين اليمنى، ولا يمكن استجوابه، و"عبدالمنعم.م" 69 سنة، مصاب بجرح تهتكى بفروة الرأس وجرح بالساعد الأيمن، و"محمود.ح" 42 سنة، و"عبدالبر.س" 70سنة، و"محمد.ا" 55 سنة، و"عطية.م" 60 سنة، مصابين بكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمين كفر الزيات، غربية .

تم نقل جثتى المتوفيان لمشرحه مستشفى بنها العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى، وتصرح لهم بالخروج جميعا عدا المصاب الأول تم تحويله لمستشفى بنها الجامعى للعرض على قسم المخ والأعصاب، بسؤال قائدى السيارتان والمصابين، أيدوا ما جاء بالفحص.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحه، رد بتقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية إثر إصابتهما المشار إليها ونفى وجود شبهة جنائية فى الوفاة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1546 جنح قسم أول بنها لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.