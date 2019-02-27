مصادر بالسكة الحديد: جرار القطار المصطدم برصيف محطة مصر كان بدون سائق

كشفت مصادر مسئولة فى سكك حديد مصر، مفاجأة فى أسباب تصادم جرار القطار رقم 2302 برصيف محطة مصر، موضحة أنه كان يسير بدون سائق، وكان مدرج قيام السائق علاء صلاح، وفق ما أبلغ به رئيس الهيئة المهندس أشرف رسلان قوات الأمن والدكتور هشام عرفات وزير النقل حول ملابسات الحادث.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن قوات الأمن تحفظت على السائق، الذى كان مقررا له أن يقود هذا القطار لمعرفة سبب تركه الجرار يتحرك بدون وجوده، لافتة إلى أن الجرار كان متوجها للمحطة ليقطر أحد القطارات وتصادم بصدادات نهاية الرصيف وانفجر تانك السولار به مما أدى إلى الحريق.