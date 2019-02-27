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مصابو حادث قطار محطة مصر للنيابة: لم نستطع الهرب وعجزنا عن إنقاذ المحترقين

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:27 م
مصابو حادث قطار محطة مصر للنيابة: لم نستطع الهرب وعجزنا عن إنقاذ المحترقين حادث قطار محطة مصر
كتب عبد الله محمود
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استمعت نيابة الأزبكية بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامى العام الأول إلى أقوال عدد من مصابى حادث القطار بمحطة السكة الحديد فى رمسيس، ممن سمحت لهم حالتهم الصحية بالحديث.

 

وأكد المصابون أنه أثناء انتظارهم القطار على الرصيف رقم 6، فوجئوا بدخول الجرار بسرعة كبيرة ولم يستطيعوا الفرار والهرب أو الجرى بعيدا فاصطدم بالرصيف وبعدد من المواطنين واشتعلت النيران بسرعة والتهمت عددا من الأشخاص .

 

وقال المصابون: "مش مصدقين اللى حصل.. الحمد لله ربنا نجانا"، مشيرين إلى أن بعضهم شاهد أقاربه وأصادقائه والنار مشتعله به ووقف عاجزا يراهم يحترقون أحياء، وأشار المصابون: "لينا صحاب وأهل ماتوا محروقين"، صوتهم وهم بيموتوا مش هننساه".

 

وكشفت معاينة النيابة أن النيران كانت ضخمة والتهمت كل شئ على الرصيف، حيث كانت فى كل مكان.

 

وتبين من المعاينة تفحم أكشاك الباعة وتبعثر متعلقات المواطنين على جنبات الرصيف، فضلا عن أشلاء آدمية ودماء كثيرة، وتناثر الزجاج فى كل مكان.

 


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