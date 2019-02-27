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مدير معهد ناصر: تلقينا 12مصاباً من حادث القطار بينهم طفلة 12 عاماً

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:17 م
مدير معهد ناصر: تلقينا 12مصاباً من حادث القطار بينهم طفلة 12 عاماً حادث القطار
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور هانى راشد مدير مستشفى معهد ناصر، إن المعهد تلقى 12 حالة من مصابى حادث القطار، مشيراً إلى أن من بينهم 6 حالات بالغرف الداخلية، و6 آخرين حالات عالية الخطورة، دخلوا الرعاية المركزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة"، على التليفزيون المصرى، مع الإعلامى أحمد سمير، أن من بين المصابين الخطريم طفلة 6 سنوات على جهاز تنفس صناعى بالرعاية المركزة للأطفال، ونسبة الحرق لها 60 %، والخمسة الأخرين بينهم 4 على جهاز تنفس صناعى، موضحاً أن95 % من الإصابات حروق، باستثناء شخص أصيب بجلطة فى القلب نتيجة مشهد الحادث.

وأشار مدير مستشفى معهد ناصر، إلى أن نسبة الحروق لدى المصابين بإصابات خطيرة، من 80 إلى 90 %، أما الحالات فى الغرف الداخلية نسبة الحروق من 20 إلى 30 %.

 


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